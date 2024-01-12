استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-1-2024 في الأسواق والمحلات

استقرار كبير شهدته أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-1-2024 في مختلف الأسواق، حيث دائما ما يهتم المواطنين متابعة سعر الكيلو من مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة، حسبما أعلنه الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-1-2024 بسوق العبور، كما يلي.

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ10 جنيهات.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ35 جنيهًا.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ40 جنيهًا.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ30 جنيها.

- سعر الموز المستورد: الكيلو ما بين 20 لـ40 جنيها.

- سعر الكيوي: الكرتونة بـ85 جنيها.

- سعر الكنتالوب: الكيلو بـ8 جنيهات.

- سعر الكاكا: الكيلو بـ26 جنيهًا.

- سعر العنب المستورد: الكيلو بـ40 جنيهًا.

- سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ6 جنيهات.

- سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ35 جنيهًا.