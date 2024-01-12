محمد فتحي: ضم «حكاية لعبة» في قائمة شرف المجلس العالمي لكتب الأطفال تكريم رفيع المستوى

أعرب د.محمد فتحي عن سعادته بتمثيل قصته (حكاية لعبة) لمصر في قائمة شرف كتب المجلس العالمي لكتب الأطفال واليافعين، مشيرًا إلى أنّه تكريم معنوي رفيع المستوى جاء بعد ترشيح المجلس المصري لكتب الأطفال واليافعين للقصة التي تقدمت ضمن أعمال مهمة وعظيمة صدرت لمؤلفين كبار طوال العامين السابقين.

وأشاد فتحي بالدور الذي يلعبه المجلس المصري لكتب الأطفال في دعم أدب الطفل في مصر، مؤكداً أن اختيار قصته جاء بسبب كونها ذات اتجاه عالمي يستطيع كل طفل أن يقرأها في كل مكان في العالم متخيلاً نفسه أحد شخوصها لأبعادها الإنسانية التي تلائم الجميع.

وستعرض القصة في كتالوج قائمة الشرف ضمن معرض دولي سينظم في النصف الثاني لعام 2024 بالمشاركة مع قصص عالمية، لتحظى بفرص العرض والترجمة في جولات ومعارض دولية في مختلف أنحاء العالم.

وقال فتحي إنّ أول من أبلغه باختيار القصة كانت د.نادية الخولي، رئيس المجلس المصري لكتب الأطفال، والتي يكن لها كل احترام وتقدير هي وباقي أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن (حكاية لعبة) تدور حول لعبة تتحدث عن التمييز الذي تتعرض له من البعض بسبب كونها لعبة يشتكي منها الآباء والمعلمون أحيانًا بسبب كونها مجرد لعبة تضيع الوقت، لكن ما سيحدث في القصة سيغير رأي الكثيرين.

وعن عمله القادم للأطفال قال فتحي إنّه بصدد الانتهاء من قصة عن الأزهر الشريف، وأن بطلها سيكون مفاجأة .

المعروف إن محمد فتحي هو مدرس الإعلام بجامعة حلوان، ويكتب للأطفال منذ سنوات عمره الأولى حيث كان مراسلاً صحفيًا ناشئًا بمجلة سمير، ونشرت قصص وأعمال فتحي في العديد من مجلات الأطفال المصرية والعربية مثل ماجد والعربي الصغير وباسم ونور ، كما شارك في كتابة برنامج التعليم الترفيهي العالمي (عالم سمسم) في نسخته المصرية، وقدم لأدب الطفل أكثر من 20 قصة ما بين قصص طفولة مبكرة وأدب يافعين.