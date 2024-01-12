مواعيد تسليم وحدات سوق الجملة الجديد بالإسكندرية للتجار.. والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الإسكندرية مواعيد بدء التقدم بطلبات حجز المحلات بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وتبدأ من 15 يناير وتستمر حتى 21 مارس 2024.

مواعيد الرد على طلبات التجار

وحددت محافظة الإسكندرية مواعيد تسليم المحلات لمن تنطبق عليهم الشروط من حاجزي وحدات سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب بالإسكندرية، على أن تتولى اللجنة المختصة فحص الطلبات المقدمة من التجار المتوفر فيهم الشروط، والرد على مقدمي الطلبات خلال 60 يوما، سواء بالقبول أو الرفض، وتحديد توقيتات استكمال الإجراءات والتعاقد وكيفية السداد في حالة قبول الطلب.

مواعيد التظلمات

وقالت اللجنة المختصة في بيان، إنه في حال رفض الطلب المقدم لحجز محل بسوق الجملة الجديد، يحق لمقدم الطلب التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الرفض، على أن ترد اللجنة المختصة بعد فحص التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم مع إخطاره بالقرار النهائي، وفي حالة الرفض يسترد قيمة الدفعة المقدمة دون تحمل المحافظة أي فوائد بنكية.