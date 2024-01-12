تطرد السموم من الجسم..7 مشروبات احرص على تناولها صباحا

المشروب الصباحي من أكثر الأشياء التي ينبغي اختيارها بعناية شديدة، خاصة إذا كان يفضل الإنسان تناوله قبل الفطورعلى معدة فارغة، إذ يساعد اختيار المشروبات الصحية على مساعدة الجسم على التخلص من السموم وتعزيز الجهاز الهضمي، وصحة المعدة والأمعاء، بحسب ما أكدته الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية.

اللبن الدافئ بالعسل

الماء الفاتر الممزوج بمعلقة من عسل النحل، من أهم المشروبات التي يُفضل تناولها على معدة فارغة في الصباح، كما أوضحت مروة شعير في تصريحات لـ«الوطن»، إذ يساعد هذا المشروب على تدعيم كفاءة جهاز المناعة وعلاج إلتهاب الحلق، لأنه يعتبر مطهر معوي طبيعي، كما يعتبر مشروب اللبن الفاتر بالعسل من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها على الريق، والذي يساعد على تقوية المناعة وإزالة سموم الجسم، فضلًا عن دوره في منع الحموضة، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فوائد المشروبات العشبية في الصباح

تشير استشارية التغذية العلاجية، إلى أن تناول المشروبات العشبية في الصباح كالينسون والنعناع والشمر، خاصة في الشتاء، يساهم في رفع المناعة والوقاية من نزلات البرد، إذ يحتوي الينسون على مضادات أكسدة تساعد على تقوية المناعة، ويساهم النعناع في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، كما يساعد الشمر على تقليل الانتفاخات وعسر الهضم.

وكان تقرير نشره موقع «timeofindia»، ذكر أن منقوع حبة البركة من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها على الريق، والذي يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقي من آلام المعدة، كما يعتبر تناول الزنجبيل الدافئ في الصباح مفيد جدًا، لأنه يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ويعزز المناعة، كما يقي من التهابات الحلق والأنف.