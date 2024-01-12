17 مدينة مستثناة من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرفها

بعد إعلان شركات الكهرباء المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية في المحافظات، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول، أعلنت عدة شركات عن استثناء عدد من المدن بشكل كامل من تخفيف أحمال الكهرباء بعدة محافظات، وذلك طبقاً لآخر تحديث حول تخفيف الكهرباء في المحافظات.

مدن مستثناه من تخفيف الأحمال الكهربائية

- يستثنى من خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة البحر الأحمر 4 مدن وهي الغردقة والقصير ومرسى علم وسفاجا.

- في جنوب سيناء يستثنى 9 مدن وهي رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس وطور سيناء وشرم الشيخ ودهب ونويبع وسانت كاترين وطابا.

- في محافظة السويس يستثنى منها المدن الصناعية والسياحية والجديدة.

- في محافظة الإسكندرية يتم استثناء مدينة برج العرب، وخاصة استاد المدينة وبعض المناطق السكنية.

كما أن هناك أماكن مستثناه من انقطاع الكهرباء في بعض المنشآت الحيوية في المحافظات، مثل المستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة.

الكهرباء تعدل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ووفقاً للمهندس حسن البيلي، رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة والجداول الجديدة التي تم الإعلان عنها بالأمس والمقرر أن يتم تنفيذها غدًا متعلقة بامتحانات الفصل الدراسي، حيث تم استثناء عدد من المناطق في مدن المحافظات التي كانت تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي من الساعة 11 صباحاً حتى 2 ظهراً، قبل موعد الخطة الجديدة، وذلك حتى نهاية الامتحانات بنهاية شهر يناير الجاري.