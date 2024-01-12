الجدول الجديد لمواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تبدأ من الغد

شركات توزيع الكهرباء في مصر قررت تنفيذ جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة، لتبدأ المواعيد المحددة من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لتقرر الشركات قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، والتزمت شركات الكهرباء على مستوى مصر وهي: «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، بتنفيذ هذه المواعيد.

جدول المواعيد الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، أن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، بدءًا من غد، حدث نتيجة ظروف الامتحانات في المدارس والجامعات، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لامتحانات منتصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

آلية تلقي الشكاوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددا من الآليات لتلقي شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التليفون رقم 23421475 (داخلي 154).