«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تلعب بورقة الضحية أمام «العدل الدولية»

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إنّ هناك احتشادا لعدة مئات من الداعمين للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية الفلسطينية، ويهتفون لفلسطين، ويوجد شاشات عرض موجودة في الخارج حتى تتمكن المحتشدون من متابعة محاولة إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وأضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل تحاول داخل المحكمة كما توقع الجميع، بالتشكيك في رواية جنوب إفريقيا ومهاجمتها، قائلة إن جنوب أفريقيا تقدم رواية مغلوطة ومشوهة وغير حقيقية إلى المحكمة، وعادت مرة أخرى للعب بورقة الضحية ورواية المظلومية، وأكدت أنها كانت ضحية أحداث 7 أكتوبر وأنها اضطرت للرد على هذه الهجمات.

وأشار إلى أن إسرائيل ركزت واستعرضت كثيرا في المحكمة على تفاصيل 7 أكتوبر، وتحدثت مرة أخرى عن عمليات اغتصاب نساء، لكن لم تأت بأدلة على ذلك، مشيرة فقط إلى أحد الشهود الذي قال هذه الرواية في أحد مراكز الشرطة.

ولفت أن إسرائيل استمرت في سرد روايتها التي مبنية على المظلومية، حيث أشارت إلى أن حركة حماس تريد تدمير إسرائيل وأن ميثاق حماس والمنظمات الفلسطينية تحدثت عن قتل اليهود، واتهمت جنوب إفريقيا بأن لها علاقات مع حماس والمنظمات الفلسطينية.