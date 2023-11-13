بطاقة تمكنك من الحصول على سيارة المعاقين 2023.. اعرف خطوات استخراجها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنح لذوي الهمم، تمكن حامليها من الاستفادة من عدة مزايا، ومن بينها الحصول على سيارة المعاقين، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن من أبرز مزايا بطاقة الخدمات، الكشف المجاني في المستشفيات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الدمج في المعاهد والجامعات، كما يتم الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، واتاحة خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت "التضامن" إلى أنه من أبرز مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، ودخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا، الإعفاء من الضرائب، و خصومات على الأندية الرياضية، الدمج في المدارس، الجمع بين معاشين.

كيفية الحصول على سيارة المعاقين

وأشارت "التضامن" إلى أنه لكي يتم الحصول على بطاقة الخدمات للاستفادة من مزاياها والحصول على بطاقة الخدمات، عليه اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة».

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

- بعد ظهور نتيجة الكشف الطبي، يتم إجراء الكشف الوظيفي.

- بمجرد الحصول على بطاقة الخدمات يمكن للمستفيد التقدم للحصول على سيارة المعاقين.

- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

-اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.