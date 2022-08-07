الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يبحث المواطنون من ذوي الهمم عن خطوات معرفة نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعفاه من الجمارك، وتستعرض «الوطن» كافة المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الخاصة، وجاءت على النحو التالى:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، التي تضمنت الدخول على الرابط وإدخال الرقم القومي، وإدخال كلمة المرور، والضغط على كلمة بحث ومن ثم ستظهر النتيجة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، يُشترط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين على أن يكون المواطن حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وتابعت الوزارة في تقريرها، لابد وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، ولديه ما يحدد نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي

وقالت الوزارة إنه وفقًا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، سوف يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك بشكل يومي في الساعة الواحدة خلال أيام العمل الرسمية.

وحددت وزارة الصحة والسكان، نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاه من الجمارك طبقا للقانون رقم 10 لنسة 2018، قائلة إنه يمكن الدخول لتعديل موعد الكشف الطبي من خلال إلغاء التسجيل والتسجيل مرة أخرى، أو الضغط لتعديل الموعد، مطالبة المتقدمين للحصول على سيارة معفاه من الجمارك، بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الكشف الطبي.