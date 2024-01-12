إزالة طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع وميادين العريش

شن مجلس مدينة العريش صباح اليوم، حملات مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية، حفاظا على الشكل الحضاري للمنطقة، مؤكدا إزالة ما يقرب من طن قمامة.

إزالة المخلفات من الشوارع

وأضاف مجلس مدينة العريش، أن القمامة كانت عبارة عن مخلفات طعام، وأيضا مخلفات الأسماك في المنطقة القريبة من سوق السمك الرئيسي للمدينة، ومخلفات الخضروات بمنطقة الرفاعي القريبة من الميدان ومسجد الرفاعي الكبير.

وحذر مجلس المدينة الأهالي وأصحاب المحال من رمي القمامة في الشارع، موضحا أنه خصص أماكن معينة ونقاط بها صناديق كبيرة، يتم رفعها مرتين في اليوم صباحا ومساء.

كما قام مجلس مدينة العريش بتنظيف مجرى سد الوادي بوسط المدينة، والعمل على إزالة الزراعات الموجودة، محذرا الأهالي من استخدام مجرى السيل للزراعة أو عمل بنايات صغيرة أو عشش للدجاج والأغنام.

فيما تشهد مدينة العريش عملية نظافة وتجميل على عدة مستويات، من حيث تشييد الطرق، وتركيب بلدورات، وطلاء الأرصفة، والعمل على تركيب كشافات أنارة جديدة في الشوارع المظلمة.