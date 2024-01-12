جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في قطاع الصعيد.. «شوف مواعيد منطقتك»

أعلن قطاع كهرباء الصعيد في الشمال والجنوب، عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد لمدة 60 دقيقة فقط بدلًا من ساعتين، مع إلغاء قطع الكهرباء تمامًا في الفترة من 11:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، بسبب إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية.

وأوضح قطاع كهرباء الصعيد شمال وجنوب، في بيان، أنّ الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة التربية والتعليم ، للاطلاع على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي تُعقد إلكترونيًا، وذلك لمنع قطع الكهرباء في قطاع الصعيد بالمناطق التي تعقد بها الامتحانات اعتباراً من الخميس الموافق 11 يناير حتى 24 من الشهر الجاري.

بيان قطع الكهرباء

وأوضح مصدر مسؤول بشركة كهرباء قطاع الصعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى إصدار جدول تخفيف الكهرباء الجديد في قطاع الصعيد بشمال وجنوب، متضمنًا قرار إلغاء قطع الكهرباء في الفترة من 11:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، بسبب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد

وجاءت مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في قطاع الصعيد كالتالي:

محافظات مستثناه من تخفيف أحمال الكهرباء

ووفقاً لبيان قطاع الكهرباء في الصعيد، فقد أُعلن عن تخفيف أحمال الكهرباء في كافة محافظات مصر، ويستثنى من هذا القرار محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر باعتبارهما من المحافظات السياحية من الدرجة الأولى، حُيث تضم محافظة جنوب سيناء مدن « شرم الشيخ، الطور، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، دهب، رأس سدر، نويبع وطابا»، فيما تضم محافظة البحر الأحمر مدن «الغردقة رأس غارب، سفاجا، مرسى علم، القصير، حلايب وشلاتين».