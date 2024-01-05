60 دقيقة فقط.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

تشهد بعض المناطق في الإسكندرية والمحافظات تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 60 دقيقة فقط، بعد إعلان⁩ رئاسة الوزراء جدول ومواعيد تخفيف الأحمال الجديدة، التي بدأ تطبيقها يوم الأربعاء الماضي 3 يناير، على أن تكون تبدأ مدة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء

وعن المناطق التي تشهد تخفيف أحمال الكهرباء 60 دقيقة فقط في المحافظات جاءت في مقدمتها محافظة الإسكندرية، وجاءت وفق الجدول المرفق على النحو التالي:-

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية والمحافظات

وفي محافظة البحيرة تشهد بعض قرى مراكز « دمنهور، إيتاي البارود، كفر الدوار، أبو حمص، شبراخيت» تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة يومياً.

وجاءت المناطق التي تشهد تخفيف أحمال كهرباء ساعة واحدة في محافظات الدلتا وهى«الدقهلية، الغربية، المنوفية»، طبقا للجداول المرفقة على النحو الآتي

أماكن تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، جاء أماكن تخفيف أحمال الكهرباء ساعة في قرى مراكز «إطسا، الفيوم، أبشواي، يوسف الصديق، طامية، مدينة الفيوم، مركز سنورس»

وفي محافظات الصعيد تشهد بعض المناطق في محافظات «سوهاج، بني سويف، أسوان، الأقصر، أسيوط»، طبقاً للجداول المرفقة كالآتي:-

يشار أن قرار بتخفيف أحمال الكهرباء، يستثنى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر كونهما محافظات سياحية من الدرجة الأولى، وتضم جنوب سيناء مدن « شرم الشيخ، الطور، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، دهب، رأس سدر، نويبع وطابا»، وتضم محافظة البحر الأحمر مدن «الغردقة رأس غارب، سفاجا، مرسى علم، القصير، حلايب وشلاتين.