مصدر يزف بشرى بشأن مخالفات البناء خارج الحيز العمراني

يشهد الأحد المقبل مناقشة الحكومة الأحوزة العمرانية الجديدة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة وهيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بهدف الإسراع نحو تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بشكل كبير خاصة في المناطق التي تتطلب إعداد حيز عمراني لتلبية احتياجات السكان والحفاظ على الرقعة الزراعية.

الصالح العام

وأكد مصدر مسؤول، لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يصب في الصالح العام، وسيتم العمل على استعجال إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات والمدن والقرى وتوابعها لتحقيق عدة أهداف، منها العمل على إتاحة الفرصة لمخالفات البناء الموجودة بالقرب من الحيز العمراني القديم بالتصالح بعد تحديد الحيز العمراني الخاص بها، وهذا يساعد كثيرا على إنجاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث توجد مخالفات بناء خارج الحيز الحالي، وهي ملاصقة للكتلة السكنية، وبالتالي تحديد الحيز العمراني، الذي يصب في اتجاه تلك الحالات وحالات أخرى ويسمح لها بتقنين الوضع والتصالح .

تأخر إصدار الحيز

وأوضح المصدر أن تأخر إصدار الحيز العمراني ليس في صالح الدولة ولا المواطن، حيث تحديد الحيز يمنع تآكل الأرض الزراعية، ويسمح للمواطن بالتعامل بشكل رسمي بالبناء على الأرض داخل الحيز، بعيدا عن المساحة المنزرعة التي تمثل ثروة يجب الحفاظ عليها.