سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12-1-2024، نحو 30.84 جنيه شراء، أما سعر البيع فوصل إلى 30.93 جنيه، في البنك المركزي، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024، خلال منتصف التعاملات البنوك المصرية، وجاء كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً، و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات داخل بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، وسعر الشراء 30.85 جنيه.