سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-1-2024

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-1-2024 داخل البنوك ثباتًا، إذ يصل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه شراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه، وفقًا لما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-1-2024، خلال تعاملات البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجّل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما بلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- وعن سعر الدولار داخل بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.