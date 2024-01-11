أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية وذلك بعد أن شهد الفترة الماضية استقرارا ملحوظا، إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 33.91 جنيه أما سعر الدولار الأقل بيعاً يسجل 33.21 جنيه فيما وصل متوسط سعر الدولار اليوم إلى 30.84 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.93 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري، 33.60 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.61 جنيه شراءً، أما سعر البيع 33.78 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 33.84 جنيه للبيع و 33.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- فيما يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك القاهرة 33.33 جنيه بيعا و33.18 جنيه شراءً.