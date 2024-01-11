سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس11-1-2024، إذ بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي، نحو 30.84 جنيه شراء أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه، وذلك وفق الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

ترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024، خلال منتصف التعاملات البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر بلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.