فوائد الامتحانات.. مناطق مستثناة من خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في الغربية

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا عن المناطق التي لا تشملها انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء، استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انتهاؤها يوم 24 يناير الجاري.

خطة انقطاع الكهرباء الجديدة في الغربية

قال المهندس حسن البيلي، رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة الخاصة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل الغربية، تم تنفيذها اليوم، الخميس، وأن المناطق التي كانت تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي من الساعة 11 صباحاً حتى 2 ظهراً، قبل موعد الخطة الجديدة، لن تشهد انقطاع التيار الكهربائي حتى انتهاء الامتحانات.

اشار « رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا»، إلى أن فترة انقطاع التيار الكهربائي ستكون من الثانية ظهراً حتى الخامسة مساءً بشكل يومي وفقاً لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك حتى 24 يناير المقبل وهو أخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية.

مواعيد قطع الكهرباء بالمحلة وطنطا

وعن المناطق التي تم استثناؤها من انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لخطة مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة بالغربية، في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت كالتالي:

- عدد من قرى مركز قطور مثل «ميت الشيخ ونشيل، وإبشواي الملق، وسجين».

- مناطق أبو دراع و سكة طنطا، وسكة زفتى، والشون بحي ثان المحلة.

- قرى شبرا النملة وكفر العرب و كفر الشوربجي والعزب المجاورة بمركز طنطا

- قرى ميت السودان ومحلة مرحوم ومحلة روح وشقفر بمركز طنطا

- مناطق الحلو وسعيد ومحب وحسن رضوان وشارع البحر بطنطا.

- قرى ميت هاشم وأبو صير وميت. حبيب وميت بدر حلاوة بمركز سمنود.