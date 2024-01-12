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تسجل أقل من 10 مئوية.. تعرف على قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الجمعة

كتب:

حمدي عبد الله
07:23 ص | الجمعة 12 يناير 2024
طقس بارد

طقس بارد

تشهد عدة محافظات، انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال طقس اليوم الجمعة، بينما يوجد 14 منطقة تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 10 مئوية، بينها 5 مناطق تكون الأكثر برودة وتسجل الحرارة فيها أقل من 6 مئوية.

5 مدن ضمن الأكثر برودة اليوم الجمعة

وبحسب توقعات غرف العمليات بالمحافظات، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الجمعة كما يلي:

- سانت كاترين: الحرارة العظمى 12 درجة والصغرى 2 مئوية.

- نخل: درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

ـ أسيوط: العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

- المنيا: العظمى 18 والصغرى 6 مئوية.

مدن تنخفض بها درجة الحرارة عن 10 درجات

وكشفت بيانات غرف العمليات بالمحافظات، أن هناك عددا من المدن والمحافظات درجة الحرارة بها تنخفض عن 10 درجات مئوية كما يلي:

- سوهاج: الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- قنا: العظمى 20 والصغرى 9 درجات.

- الفيوم: العظمى 18 والصغرى 8 رجات.

- بني سويف: الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- الوادي الجديد: الحرارة العظمى 21 والصغرى 6 مئوية.

- السلوم: العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

- العريش: الحرارة العظمى 19 والصغرى 8 درجات.

- رفح: الحرارة العظمى 18 والصغرى 8 درجات.

- رأس سدر: الحرارة العظمى 20 والصغرى 9 درجات مئوية.

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