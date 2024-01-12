 ضبط مالك شركة لاستيلاءه على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية 

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من 4 سيدات، مقيمات بدائرة مركز شرطة دكرنس، بتضررهن من مالك شركة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقيم بدائرة القسم، بسبب النصب عليهن، والاستيلاء منهن على مبلغ مالي، نظير تشغيله في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ولم يرد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.