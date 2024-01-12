سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12-1-2024، نحو 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء في بنك مصر، بحسب المعلن على المنصة الرسمية.

وترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024، في بقية البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة: 99.40 جنيه للشراء.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة: 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية 100.71 للبيع و97.04 جنيه للشراء.