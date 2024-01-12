وزير العدل الجنوب إفريقي: إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به

قال رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدّموا به، مؤكدًا أنّهم متمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدموها.

وأوضح «لامولا»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية»: «محكمة العدل الدولية أقيمت على أساس اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعليها اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي».

وتابع وزير العدل: «لو كانت إسرائيل صادقة في نواياها لسمحت بدخول لجان تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، لكن إسرائيل غير متوازنة، ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها».