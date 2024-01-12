26 قطارا تتوجه لمحافظات الصعيد يوميا.. أماكن ومواعيد انطلاقها

يتوجه بشكل يومي 26 قطارا إلى محافظات الصعيد، ويمر قطار الصعيد على محطات: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، وفيما يلي مواعيد قطارات الصعيد يوميا وأماكن انطلاقها.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم

وينطلق معظم قطارات الصعيد من محطة رمسيس بالقاهرة وتصل أسوان في محافظة أسوان مرورا بجميع محافظات الصعيد، وتستمر حركتها طوال الـ24 ساعة.

1- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 12:05 ص إلى أسوان في الساعة 2:30 م .

2- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 12:30 ص إلى أسوان في الساعة 1:20 م .

3- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 12:50 ص إلى أسوان في الساعة 2:30 م .

4- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 8:00 ص إلى أسوان في الساعة 10:25 م .

5- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 8:40 ص إلى أسوان في الساعة 10:30 م .

6- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 9:00 ص إلى أسوان في الساعة 2:05 ص .

7- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 9:30 ص إلى أسوان في الساعة 11:10 م .

8- القطار مكيف ينطلق من رمسيس الساعة 10:00 ص إلى أسوان في الساعة 11:55 م .

9- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 12:00م إلى أسوان في الساعة 2:25ص .

10- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 3:30 م إلى أسوان في الساعة 7:40 ص .

11- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 5:15 م إلى أسوان في الساعة 6:00 ص .

12- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 5:30 م إلى أسوان في الساعة 6:20 ص .

13- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 6:00 م إلى أسوان في الساعة 11:00 ص .

14- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 6:50 م إلى أسوان في الساعة 9:00 ص .

15- القطار التالجو ينطلق من رمسيس الساعة 7:00 م إلى أسوان في الساعة 6:40 ص .

16- القطار مكيف روسي ينطلق من رمسيس الساعة 7:10 م إلى أسوان في الساعة 7:50 ص .

17- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 7:20 م إلى أسوان في الساعة 8:55 ص .

18- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 7:45 م إلى أسوان في الساعة 9:25 ص .

19- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 8:20 م إلى أسوان في الساعة 11:15 ص .

20- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 9:00 م إلى أسوان في الساعة 9:40 ص .

21- القطار النوم ينطلق من رمسيس الساعة 9:10 م إلى أسوان في الساعة 11:10 ص .

22- القطار المكيف ينطلق من رمسيس الساعة 9:25 م إلى أسوان في الساعة 12:10 م .

23- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 10:00 م إلى أسوان في الساعة 11:30 ص .

24- القطار محسن ينطلق من رمسيس الساعة 10:10 م إلى أسوان في الساعة 1:30 م .

25- القطار خدمة خاصة ينطلق من رمسيس الساعة 11:00 م إلى أسوان في الساعة 11:45 م .

26- القطار الروسي ينطلق من رمسيس الساعة 11:15 م إلى أسوان في الساعة 12:30 م .