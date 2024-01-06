تراجع في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. «اعرف الكيلو بقى بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم، تراجعا، في الأسواق والمحلات بمختلف أنواعها «الضأن، والبتلو، والكندوز»، إذ تراوحت الأسعار بين 268 و362 جنيهًا للكيلو، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

جاءت أسعار اللحوم الحمراء اليوم من نوع البتلو 362 جنيها للكيلو، لتتراجع عن سعر الأمس بنحو 3 جنيهات في الكيلو، بينما تختلف الأسعار من نوع لآخر، أو بحسب المكان المباع فيه المنتج.

أسعار اللحوم الضأن اليوم

سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم بالأسواق المحلية ومحال الجزارة، نحو 362 جنيها للكيلو، لتتراجع 4 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم الكندوز الكبير

تراجعت أسعار كيلو اللحم الكندوز الكبير اليوم، مسجلة 367 جنيها للكيلو.

أسعار اللحم الكندوز

بلغت أسعار اللحوم الكندوز اليوم، 315 جنيها للكيلو، متراجعة نحو 5 جنيهات بالمقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.