6 ملايين مواطن يستفيدون من 2 مليون بطاقة تموينية

كشف تقرير صادر لمديرية التموين بالقاهرة أن إجمالي عدد الأرغفة التي تم صرفها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 573 مليون رغيف وإجمالي عدد المخابز البلدية العاملة بالقاهرى 1466 مخبرا، ومخابز القطاع العام 69 ومخابز القطاع الخاص 1888 ومخابز أغراض أخرى 57 مخبزا.

عدد المخالفات

وأشار تقرير تموين القاهرة إلى أن عدد المخالفات الخاصة بالخبز بلغت 2074 مخالفة من خلال حملات ضبط الأسعار وتوافر السلع ومواجهة المخالفات خلال شهر أكتوبر.

وتضمنت حملات الرقابة على الأسواق تحرير 1034 مخالفة منها 354 مخالفة قانون حماية المستهلك، 217 مخالفة شهادات صحية، 22 مخالفة أوكازيون وهمي، 79 البيع بأزيد، 60 مخالفة سلع مجهولة المصدر، 92 مخالفة سلع مغشوشة، 150 مخالفة أخرى، 60 مخالفة دون ترخيص، وكانت المضبوطات عبارة عن 26 طن أرز و23 طن سكر، و13272 زجاجة زيت طعام، 6.5 طن دقيق، 5.200 طن مكرونة، 5 طن أسماك، 234 كجم دواجن، 162.5 كجم كبده.

المواد البترولية

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أشار التقرير إلى أن عدد المخالفات 57 مخالفة منها 349 مخالفة محطات بنزين، 47 مستودعات قطاع خاص، 9 مستودعات قطاع عام، أما اجمالي مخالفات السلع التموينية 114 مخالفة، وإجمالي فروع الجملة التي تقوم بتوزيع السلع الغذائية على البدالين التموينيين 61 فرعا، وإجمالي بدالين التموين 916 بدالا، وعدد بطاقات التموين 2140357 بطاقة، وعدد الأفراد 6895446 مستفيدا من بطاقة التموين.