أمطار رعدية غزيرة تضرب 6 محافظات خلال ساعات.. تحذير عاجل لسكانها

أعلنت غرف العمليات المركزية في 6 محافظات، حالة الطوارئ القصوى التعامل مع اضطراب حالة الطقس بها، إذ تتعرض المحافظات خلال الساعات القادمة من فجر غدا إلى فرص سقوط أمطار رعدية غزيرة مع نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة ما يٌؤثر على حركة المواطنين وتبعه تحذيرات هامة لسكانها.

وأشارت غرف العمليات في 6 محافظات وهى«البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» إلى تعرض هذه المحافظات لسقوط أمطار رعدية غزيرة بدءا من فجر غدا السبت وتستمر طوال اليوم، ما تبعه تحذير هام للمواطنين بضرورة تجنب النزول إلا للضرورة القصوى.

نوة الفيضة الكبرى تضرب 6 محافظات

ولم يقف الأمر على الأمطار الغزيرة الرعدية في تلك المحافظات فحسب، بل يتبعها ظواهر أخرى بسبب نوة الفيضة الكبرى تتمثل في البرودة الشديدة إذ ستنخفض درجات الحرارة في تلك المحافظات الـ6 إلى 11 درجة مئوية.

اجواء تصاحب سقوط أمطار رعدية على 6 محافظات

ويزداد الشعور بالبرودة مع زيادة سرعة الرياح إذ تبلغ أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 40 كيلو متر في الساعة، كما سجلت سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 44 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج في 6 محافظات

وتشهد المحافظات في السواحل الشمالية اضطرابات في حركة الملاحة البحرية إذ يترواح ارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3.5 متر في البحر المتوسط، وفي البحر الأحمر يبلغ ارتفاع الأمواج 1.75.