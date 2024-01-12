«الخارجية الفلسطينية»: مقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية» محاكمة العصر

أفاد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة عمر عوض الله، بأن اللجوء للمحكمة الدولية كان الملاذ الأخير، بسبب عدم التزام إسرائيل بأي قوانين دولية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف«عوض الله»، أنّ مقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية تعد محاكمة العصر، ويجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجـرائم الإنسانية في غزة.

وتابع: «سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة، لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مذكرة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجـرائم الإسرائيلية.