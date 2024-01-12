فستان الأميرة رجوة الحسين بسعر خيالي.. كم تبلغ تكلفته؟

تميل الأميرة رجوة الحسين إلى البساطة، ويظهر ذلك في إطلالتها الهادئة، ما يجعلها محل اهتمام الجميع، كونها أميرة وتميل إلى كل ما هو هادئ، خاصة بعد ظهورها في أول زيارة رسمية بعد الزواج، بفستان أنيق، وبسعر لا يتوقعه أحد.

أصبحت الأميرة رجوة الحسين، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها البسيطة، التي ظهرت بها برفقة زوجها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في أول زيارة رسمية لهما بعد زواجهما، إذ ارتدت فستانًا بألوان هادئة، مطبوع عليه مجموعة من الورود البسيطة، ولم يتخط سعره 160 يورو، بما يعادل 5400 جنيه مصري.

الأميرة رجوة الحسين حديث مواقع التواصل الاجتماعي

اعتادت الأميرة رجوة الحسين على الظهور بالإطلالات البسيطة، على الرغم من أنها أميرة، وقد ظهرت في حفل زفافها، مرتدية فستانًا أبيض بسيطًا وطرحة مصنوعة من التول، من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.

تعليق الديوان الملكي

شارك حساب الديوان الملكي الهاشمي على منصة «إكس»، بعض الصور للأميرة رجوة الحسين وزوجته، معلقًا: «سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يرعى بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة، بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وإحدى جمعيات سنغافورة».

معلومات عن الأميرة رجوة الحسين

وفقًا لموقع townandcountrymag:ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز.

- من العائلة الملكية وولدت في الرياض.

- خطبت الأميرة رجوة الحسين من الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في أغسطس 2022.

- وكان حفل الزفاف في يونيو 2023.

- عملت الأميرة رجوة الحسين في لوس أنجلوس، بإحدى شركات الهندسة المعمارية.