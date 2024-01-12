إجراء قرعة إضافية لشقق مشروعي «سكن مصر وجنة مصر» بالمنصورة الجديدة غدا

أعلنت مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، أنه نظرا لزيادة الأعداد للتقديم للاشتراك بالقرعة الثانية للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى للوحدات السكنية لمشروعي «سكن مصر وجنة مصر» التي عقدت بالصالة المغطاة بإستاد مدينة المنصورة يومي 26 و27 ديسمبر 2023، تقرر أن يكون يوم السبت 13 يناير يوم عمل إضافي استثنائي بالمركز التكنولوجي بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لحضور العملاء وتقديم طلبات الاشتراك بالقرعة الثانية.

الطرح التكميلي لمشروعي «سكن مصر/ جنة مصر»

وأكدت مدينة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أنه على من يرغب في الالتحاق بالطرح التكميلي لمشروعي «سكن مصر/ جنة مصر» تقديم طلب بالمركز التكنولوجي بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، يحدد فئة الوحدة الراغب حجزها سواء وحدة بالدور الأرضي أو الدور الأخير أو الدور المتكرر، موضحة أن الدور المتكرر هو الدور أعلى الدور الأرضي وقبل الدور الأخير، وهي الأدوار الأول علوي والثاني والثالث والرابع.

المستندات المطلوبة لمشروعي «سكن مصر/ جنة مصر»

وحددت المستندات المطلوبة لمشروعي «سكن مصر/ جنة مصر» والتي يقدمها المواطن، لاستكمال الأوراق، إضافة إلي ملئ طلب الاستكمال من خدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة والتوقيع عليه وهي كما يلي:

• أصل إيصال سداد جدية الحجز أو أصل التحويل (للاطلاع) + صورة

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الحاجز بنفسه)

• في حالة الوكالة: أصل التوكيل للاطلاع + صورة من التوكيل + صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل (توكيل عام أو خاص).

الفائزين في مشروعي «سكن مصر/ جنة مصر»

وفي سياق متصل ناشدت مدينة المنصورة الجديدة الفائزين بقرعة «سكن مصر، وجنة مصر» الحضور للجهاز لاستلام خطاب موجه للبنك لسداد

- 10 % جدية الحجز من القيمة الإجمالية للوحدة

- 1.5 % مصاريف أداريه ومجلس أمناء