بنك الشفاء المصري يطلق قافلة طبية مجانية لـ650 حالة في دمياط

أعلن بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المشاركة في تسيير قافلة تحت شعار «ستر وعافية» إلى محافظة دمياط بمركز دمياط، في ضوء خطة بنك الشفاء المصري للوصول لجميع المرضى، في كل أنحاء مصر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

القوافل الطبية المجانية

وأشار «بنك الشفاء»، إلى القوافل تأتي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، موضحًا أنه جرى الكشف على 650 حالة بالمجان، بالإضافة إلى صرف العلاج للمرضى وفقًا للروشتة الطبية المقررة بالقافلة.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه جرى تحديد 35 عملية للحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة، موضحًا أنه يجري الآن تجهيز الأبحاث لاستكمال العمليات والفحوصات للحالات المستحقة.

إجراء العمليات الجراحية بالمجان

وأكد بنك الشفاء المصري، أن الهدف من القوافل الطبية، الوصول لمحتاجي الخدمة الطبية في أماكن سكنهم في المحافظات و المناطق النائية، مؤكدًا على التزمه بنك بالقوافل المتكاملة، وذلك بتقديم العلاجات الطبية أثناء القافلة، وإجراء العمليات الجراحية التي تظهر نتيجة الكشف الطبي لكافة المرضى.