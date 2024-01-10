أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في المحافظات

حددت وزارة التضامن أماكن حملة «هنوصلك» والتي أطلقتها الوزارة لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة، ووفقاً للوزارة فإن الأماكن جاءت كالتالي:

- محافظة الغربية: مكتب تأهيل بسيون قرية كتامة مركز بسيون مستشفى كتامة.

- محافظة أسوان: مكتب تأهيل دارو الجعافرة جمعية تنمية المجتمع دراو.

- محافظة البحيرة: مكتب تأهيل دمنهور سنطيس بالجمعية الشرعية بدمنهور.

- محافظة الجيزة: مكتب تأهيل الجيزة صفط إمبابة، ومكتب تأهيل البدرشين مزعونة البدرشين.

- محافظة السويس: مكتب تأهيل الجناين عرب المعمل جمعية الإمام الشافعي فيصل.

- محافظة الإسكندرية: مكتب تأهيل وسط قرية الزهور حضانة أم إسلام أبيس الرابعة.

- محافظة قنا: مكتب تأهيل الوقف قرية الحمودي جمعية تنمية المجتمع الوقف.

من يحق له استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ هناك عدة أمراض يمكن للمصابين بها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهي الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر)، حالات كف البصر، متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو اقل)، الاعاقات المتعددة.

مميزات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويحصل من يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة على العديد من الامتيازات مثل إمكانية الجمع بين معاشين، وتخفيضات على المواصلات العامة، التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات، والإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات، الحصول على سكن حكومي مناسب.