أماكن وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. في 13 منطقة

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في طرح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في 13 محافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، موضحةً الأماكن والشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على تلك الوحدات، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن الجديدة بجميع المحافظات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، وموعد ورابط وشروط التقديم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان في بيان لها، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في شهر مارس المُقبل، للحصول على عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 في 13 محافظة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت الإسكان، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 والتي تضمنت «أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، والإسكندرية ببرج العرب، ومايو، وبدر، ومدن حدائق العاصمة»، كما تشمل عدد من الشقق المتاحة التي يجرى حصرها حاليًا في محافظات الدلتا وهي «الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والغربية، والمنوفية».

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي التقديم من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري «اضغط هنا»، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظات.

كم سعر شقق الإسكان الاجتماعي؟

ويتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل بين 184 ألف وحتى 400 ألف جنيهً، بحسب المساحة والموقع.

الإعلان الـ 18 شقق الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعلان الـ18 شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 فإنّها تتمثل في التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».

- شهادة حسن سير وسلوك من جهة عمل المتقدم.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتتمثل شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، في الآتي:

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 وحتى 51 عامًا.

- في حالة المعاشات.. يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 75 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شقق أو قطع أراضي من خلال وزارة الإسكان سابقًا.

- ألا يقل الراتب عن 2700 ولا يزيد عن 7000 جنيهًا.

- أن يتقدم للحصول على الوحدة في نفس المحافظة التي يتبع لها والمثبتة في بطاقة الرقم القومي.