تنويه مهم من البنك الأهلي المصري عن الشهادات القديمة والجديدة.. ماذا قال؟

ذكر البنك الأهلي المصري عملائه، أن قيمة الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري 22.5% والسنوي 25% اللتان تم طرحهما في يناير 2023، سيتم إضافتها في تاريخ الاستحقاق على حسابهم بحسب يوم الشراء لكل عميل.

تنويه من البنك الأهلي المصري

ونوه البنك الأهلي المصري بأنه بالنسبة للشهادات المتحفظ عليها، سيتم تجديدها في تاريخ استحقاقها بالسعر الجديد، أي 27% سنويًا، و23.5% شهريًا، ويمكن للعميل التواصل مع البنك أو زيارة أي فرع لمعرفة المزيد.

تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة

وطرح البنك الأهلي المصري الخميس الماضي الشهادة البلاتينية بأسعار جديدة ومدتها عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، وكذلك إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، وبالنسبة للاسترداد يكون بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.

ونوع العائد على الشهادة البلاتينية ثابت طوال المدة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، وهي من حق الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».