مصرفيون: 60 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر

كشفت مصادر مصرفية من أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، عن حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام، ذات العائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، إذ إنه يُمكن الشراء بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

حصيلة الشهادات الجديدة

وذكرت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ حصيلة الشهادات الجديدة من البنكين الأهلي المصري ومصر حتى أمس الأربعاء 10 يناير 2024، وصل إلى 60 مليار جنيه.

والشهادات الجديدة من البنكين ذات العائد 27% نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، هي من حق الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصّر «مصريين وأجانب»، ويكون عائدها ثابتا طوال المدة، ويبدأ الاحتساب من اليوم التالي لشراء الشهادة.

تفاصيل الشهادات الجديدة

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويطلق على شهادة بنك مصر «طلعت حرب» والأهلي المصري «البلاتينية»، ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، وإصدار بطاقات ائتمانية.

شراء الشهادات الجديدة

ويوفر البنكان إمكانية شراء الشهادات الجديدة من خلال الإنترنت البنكي، أو التطبيق على الهاتف المحمول، أو من خلال زيارة الفروع أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.