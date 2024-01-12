20 ألف جنيه قرض حسن للمعلمين في المحافظات..الأوراق المطلوبة والشروط

أعلنت نقابات المهن التعليمية رفع قيمة القرض الحسن لصندوق الزمالة للمعلمين إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، بداية من العام الحالي 2024 مع توضيح شروط القرض والفئات المستهدفة من القرض الحسن من العاملين بالتربية والتعليم وأسرهم، وبالمعاش.

شروط الحصول على القرض الحسن

أوضحت نقابة معلمين سوهاج، شروط وإجراءات القرض الحسن للمعلمين كالتالي:

- أن يكون المعلم تزوج فعليا أو أحدا من أبنائه

-أن لا يكون مر عام على الزواج

- أن يكون المعلم لم يستفد من القرض الحسن من قبل.

-أن يكون هناك ضامن للمعلم من نفس إدارته التعليمية.

الأوراق المطلوبة للقرض الحسن للمعلمين

وكشف نقيب معلمين دشنا في قنا جاد الله العقبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقابة المعلمي بمختلف المحافظات تطلب أوراقٍ موحدة للقرض الحسن وهي:

-صورة قسيمة الزواج

-طلب للنقابة الفرعية للمعلمين بالقرض.

- صورة كارنيه النقابة.

-مفردات مرتب.

سداد القرض الحسن للمعلمين على 5 سنوات

وأوضحت نقابة المعلمين بسوهاج، أن القرض الحسن مطبق على كافة المعلمين بمختلف نقابات معلمين مصر الفرعية، حيث يتسلم العضو عقب تسليم أصول الشهادات المطلوبة، وصورا منها إلى مقر النقابة التابع لها، ثم الحصول على 20 ألف جنيه تٌسدد دون فوائد على 5 سنوات من صندوق التأمين الاجتماعي.

قرض للمعلمين ب10 آلاف جنيه

كما تقدم النقابة قرضا حسنا لأبناء المعلمين بمبلغ 10 آلاف جنيه، ويسدد على 5 أو 3 سنوات، ويتم خصم 165 جنيها شهريا، بينما الشهر الأول يتم خصم 265 جنيها.