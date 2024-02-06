أسعار لاب توب hp في الأسواق.. تبدأ من 13 ألف جنيه وتختلف بحسب المميزات

في ظل انتشار التكنولوجا الحديثة، لا يستغني أحد عن اقتناء أجهزة اللاب توب الحديثة سواء لاحتياجها في العمل أو الدراسة، أو غيرها من المهام، لذا تُعد أسعار لاب توب hp محل اهتمام الكثيرين.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أسعار لاب توب hp، وفقًا لما هو معلن في الأسواق، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار لاب توب 15S-FQ5048NE HP.

HP لاب توب 15S-FQ5048NE (6L8K8EA)، إنتل كور i3 - 1215U، الجيل 12، 4 جيجا دي دي آر 4، و256 جيجا إس إس دي، ويندوز 11 هوم لغة واحدة، بسعر ‎20 ألف جنيه.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة اللونفيروزي.

- حجم القرص الصلب 256 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزية Core i3-9300T.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 8 جيجابايت

- نظام التشغيل Windows 10.

- قارئ بصمات الأصابع.

- معالج كور i3 ذاكرة رام 8 جيجابايت.

- سرعة 3.2 جيجاهرتز.

- كارت شاشة إنتل.

شاشة LCD مقاس 15.6 بوصة.

أسعار لاب توب 15S-FQ5047NE HP

لاب توب 15S-FQ5047NE (6L8K7EA) من إتش بي، إنتل كور i3 - 1215U، الجيل 12، ذاكرة DDR4 4 جيجابايت، وهارد إس أس دي 256 جيجابايت، نظام ويندوز 11 هوم، لغة واحدة، بسعر ‎16 ألف جنيه.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة.

- حجم القرص الصلب 256 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزيةCore i3-9300T.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 4 جيجابايت.

- نظام التشغيل Windows 10.

سرعة وحدة المعالجة المركزية 3 جيجا هرتز.

- وصف القرص الصلب SSD.

- معالج كور i3 ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت.

- سرعة 3.2 جيجاهرتز.

- كارت شاشة إنتل.

- شاشة LCD مقاس 15.6 بوصة.

أسعار لاب توب 15-EG2007NE HP

لاب توب إتش بي بافيليون 15-EG2007NE (6L8J9EA) معالج إنتل كور i5-1235U الجيل 12، ذاكرة رام 8 جيجابايت DDR4، سرعة 3200 ميجاهرتز وسيط تخزين ذو حالة ثابتة بمنفذ PCIe بسعة 512 جيجابايت، بسعر ‎24 ألفا و999 جنيها.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة.

- حجم القرص الصلب512 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزية Core i3-9300T.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 8 جيجابايت.

- نظام التشغيل Windows 10.

- وصف الرسومات مدمج.

- سرعة وحدة المعالجة المركزية 3 جيجاهرتز.

- وصف القرص الصلب SSD.

- معالج كور i3.

- ذاكرة رام 8 جيجابايت.

- سرعة 3.2 جيجاهرتز.

- كارت شاشة إنتل.

- شاشة LCD مقاس 15.6 بوصة

أسعار لاب توب 14-EK0012NE HP

لاب توب HP بافيليون x360Core i3-1215U - U15 8GB DDR4 على اللوحة 256GB PCIe قيمة، بسعر ‎19 ألفا و999 جنيهًا.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة.

- حجم القرص الصلب 256 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزية Core i3-9300T.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 8 جيجابايت.

- نظام التشغيل Windows 10.

- قارئ بصمات الأصابع.

- وصف الرسومات مدمج.

- كور آي 3.

- ذاكرة رام 8 جيجابايت.

- سرعة 3.2 جيجاهرتز.

- كارت شاشة إنتل.

- شاشة إل سي دي 15.6 إنش.

أسعار لاب توب 15 dw3103ne HP

لاب توب إتش بي 15 dw3103ne بمعالج إنتل كور i7 1165G7، جيل 11 ورام 8 جيجا وSSD 512 جيجا، ونفيديا جي فورس MX450 (2 جيجا GDDR5 مدمجة)، وشاشة قطرية HD 15.6 بوصة رفيعة الحواف ومضادة للوهج، ونظام دوس اسود قاتم DOS، بسعر 29 ألفا و959 جنيهًا.

- اسم الموديل 15- دي دبليو 3103 إن آي.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة.

- حجم القرص الصلب 512 جيجابايت.

- نموذج وحدة المعالجة المركزية Intel Core i7-1165G7.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 8 جيجابايت.

- نظام التشغيل DOS

- شاشة مايكرو إيدج.

- وصف الرسومات مخصص.

- هارد SSD 512 جيجابايت، انفيديا جيفورس MX450 2 جيجابايت GDDR5 مخصصة.

- شاشة 15.6 بوصة مايكرو إيدج مضادة للتوهج 250 وحدة مضيئة في البيكسل.

أسعار لاب توب HP برو بوك

لاب HP نوت بوك 15.6 Inch,500 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، إنتل الجيل السادس كور اي - 4TA53UA، بسعر 11 ألفا و850 جنيها.

- حجم الشاشة 15.6 بوصة.

- حجم القرص الصلب 500 جيجابايت.

- ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 8 جيجابايت.

- نظام التشغيل Windows.

- شاشة تعمل باللمس.

- وصف الرسومات مدمج.

- سرعة وحدة المعالجة المركزية 2.3 جيجاهرتز.

نطاق حجم الشاشة: 15 - 15.9 انش.

نوع المعالج : كور آي 5 (الجيل السادس) يو إس بي: null.

واجهة القرص الصلب: null.