نوة الفيضة الكبرى تصل ذروتها.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات اليوم 

تصل نوة الفيضة الكبرى ذروتها اليوم السبت، بأعلى معدل أمطار متوقع يصل إلى 70%، مما يعني أنها أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات ساحلية، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل الأمثل مع اضطراب حالة الطقس بها.

وبحسب ما كشفته غرف عمليات محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، فإن اليوم السبت تصل ذروة نوة الفيضة الكبرى إليهم، حيث توجد فرص سقوط أمطار رعدية غزيرة مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، ما يؤثر على حرة المواطنين في تلك المحافظات.

ظواهر نوة الفيضة الكبرى

ولم يقف الأمر على الأمطار الغزيرة الرعدية في تلك المحافظات فحسب، بل يتبعها برودة، إذ ستنخفض درجات الحرارة في تلك المحافظات من 6 إلى 11 درجة مئوية.

ويزداد الشعور بالبرودة مع زيادة سرعة الرياح، إذ تبلغ أقصى سرعة لها قدرها 40 كيلومترا، في الساعة.

ارتفاع الأمواج في 6 محافظات

وتشهد تلك المحافظات اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، كون نوة الفيضة الكبرى تشتهر بارتفاع الأمواج، وهو ما يتراوح اليوم من 2.5 متر إلى 3.5 أمتار في البحر المتوسط.