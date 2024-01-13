11 مدينة تنعم بشمس ساطعة وحرارة تصل إلى 25 درجة.. تعرف عليها

تستمر درجات الحرارة في انخفاضها اليوم السبت على كافة أنحاء مصر، وتصل بمحافظة جنوب سيناء إلى درجتين مئوية فقط، بينما ترتفع درجات الحرارة في 11 مدينة فقط ما بين درجتين إلى ثلاث درجات، معتدلة إلى حارة، وفقا لغرف عمليات المحافظات.

طقس اليوم بالمحافظات

وتشهد المدن الدافئة سطوع الشمس نهارًا، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خاصة بفترة الظهيرة مع ارتفاع الرطوبة، مع ارتفاع درجات الحرارة حتى 25 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، واحتمال نشوب رياح مثيرة للأتربة.

المدن الدافئة اليوم

وجاء ترتيب المدن الدافئة بطقس اليوم السبت كالتالي:

- مدينة شلاتين: درجة الحرارة العظمى تسجل 25 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

- الغردقة: درجة الحرارة العظمى تسجل 24 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

- مرسى علم: درجة الحرارة العظمى تسجل 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- شيخ الشيخ: درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- رأس غارب: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

- سفاجا: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

- حلايب: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.

- الأقصر: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 9 درجة مئوية.

- أبو سمبل: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.