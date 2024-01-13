رابط حجز تذاكر قطارات النوم في المحافظات

يتطلع الكثير من المسافرين بالأخص في محافظات الصعيد إلى معرفة طرق حجز قطارات النوم من وإلى المدن المختلفة، إذ يجري الحجز من خلال عدة طرق مختلفة.

رابط حجز قطارات النوم بالمحافظات

وأشارت هيئة السكك الحديدية إلى أنه يوجد رابط محدد من أجل الحجز في قطارات النوم في المحافظات من خلال الدخول عليه وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط المحدد من قبل هيئة السكك الحديدية من هنا

- تحديد تاريخ السفر

- اختيار نوع القطار

- اختيار السرير

- تحديد الجنسية

- اختيار نوع المقعد

- الضغط على حفظ

- اختيار طريقة الدفع

- الدفع الإلكتروني

- تظهر التذكرة الخاصة بقطارات النوم

أماكن مكاتب حجز تذاكر قطارات النوم بالمحافظات

وأضافت الهيئة أنه يمكن معرفة مواعيد القطارات الخاصة بالنوم من هنا من خلال رابط محدد، ويمكن للمواطنين التعرف على مواعيد وحجز تذاكر قطارات النوم من خلال طرق أخرى وهي التوجه إلي المكاتب المحددة للحجز من قبل الهيئة من هنا، لمعرفة اقرب مكتب للحجز.