550 شاحنة مساعدات تصل مدينة العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، قافلة إنسانية تضم عددًا كبيرًا من الشاحنات في مدينة العريش، تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح البري خلال الساعات المقبلة.

ووصلت عدة شاحنات سعودية الجمعة، من ميناء بورسعيد إلى مدينة العريش محملة بالمواد الغذائية والطبية والإيوائية، عبر الجسر البحري السعودي القادم من ميناء جدة.

مركز الملك سلمان: القافلة تضم 550 شاحنة

وقال عبد الله العنقري، رئيس بعثة مركز الملك سلمان في العريش، إن قافلة المساعدات تضم 550 شاحنة، وصلت على متن السفينة الثالثة والرابعة، إلى ميناء بورسعيد، وجار تفريغها ونقلها بشاحنات إلى العريش.

وأضاف «العنقري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجري التنسيق حاليًا مع الهلال الأحمر المصري، لدخول سيارات المساعدات من معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة؛ لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

مركز الملك سلمان: إرسال أكثر من 5 آلاف طن مساعدات إلى غزة

وقال إن حجم المساعدات السعودية، التي وصلت من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، تجاوزت 5 آلاف و100 طن حتي العاشر من يناير الجاري، عبر الجسر الجوي والبحري.

وتابع: «الجسر الجوي ضم 38 طائرة وصلت إلي مطار العريش، و5 سفن وصلت من ميناء بورسعيد، وهذه الجسور متواصلة بالمساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، لمحاولة تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني».