خريطة قطع المياه وتخفيضها عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والشرف الصحي بالدقهلية قطع المياه غدا السبت 13 يناير الجاري من الساعة 6 صباحا حتى 2 ظهرا، عن بعض المناطق بمركز ومدينة السنبلاوين، لتنفيذ أعمال غسيل المحروقات بمرفق مياه السنبلاوين، بالإضافة إلى تخفيض ضغوط المياه بعدد من المراكز بنطاق المحافظة من الساعة 4 صباحا إلى الـ3 مساء، من ذات اليوم لتنفيذ أعمال تطهير مآخذ المياه بمرفق مياه ميت فارس ببني عبيد.

سبب قطع المياه غدا في الدقهلية

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه نظرا لتنفيذ أعمال غسيل المحروقات بمرفق مياه السنبلاوين، ما يتسبب في تأثر بعض القرى وتوابعها بمركز ومدينة السنبلاوين بانقطاع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

وذكرت أن القرى المتأثرة بانقطاع المياه هي «الزهايرة، وطماي الزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، ودي الوسطى، والحصانية»، وتوابع تلك القرى.

المدن المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه

وعن المراكز والمدن المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه خلال فترة أعمال تطهير مآخذ مرفق مياه ميت فارس ببني عبيد تشمل «مراكز ومدن بني عبيد، وأجزاء من مركز المنصورة، ودكرنس، وتمي الأمديد، والمنزلة، وقرية عرب زيدان».

سرعة إنهاء أعمال صيانة المياه

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن «السنبلاوين وبني عبيد والمنصورة ودكرنس وتمي الأمديد، والمنزلة» بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد بجميع المناطق، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني جميع أنحاء المناطق المُتأثرة بانقطاع المياه وتخفيض ضغوطها، وجميع الهيئات والمصالح والمُستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع مياه الشرب.