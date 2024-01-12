قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية والشرقية غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والشرقية قطع وضعف المياه في عدد من المناطق، والواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة.

غسيل للمروقات بمرفق مياه

وقررت شركة مياه الشرب في الدقهلية قطع وتخفيض ضغوط المياه غدا السبت 13 يناير، للقيام بأعمال غسيل للمروقات، وتطهير المأخذ القديم والجديد بالمرفق.

وأعلنت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية «فيسبوك» أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة 6 صباحا حتى الـ2 ظهرا عن بعض قرى مركز السنبلاوين، وهي «طماي الزهايرة- الزهايرة-ميت غريطة- المخزن- كفر بدوي- ديو الوسطى – الحصاينة - والتوابع»، لقيام الشركة بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين.

المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى قيامها بتخفيض ضغوط المياه غدا السبت من الساعة 4 صباحا حتى الـ3 عصرا، عن أجزاء من المراكز التالية «بني عبيد - مركز المنصورة – دكرنس - تمي الأمديد» وعرب زيدان بمركز المنزلة، للقيام بأعمال تطهير بالمأخذ القديم والجديد بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد.

وطالبت الشركة من المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

تواصل قطع المياه في قرى مركز الزقازيف

وتواصل شركة مياه الشرب في الشرقية قطع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد وضعفها عن قرى الوحدة المحلية «الشوبك، بني عامر، العصلوجي» بمركز الزقازيق حتى الانتهاء من أعمال صيانة بمحطات محولات الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن محطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبوحماد.

وأشارت الشركة إلى أنه يجرى التعامل مع الشكاوى والبلاغات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى.