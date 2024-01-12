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بسمة: الجمهور كان يستوقفني في الشارع من أجل مسلسل «وبينا ميعاد»

كتب:

أميرة عزالدين
10:50 م | الجمعة 12 يناير 2024
بسمة

بسمة

أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بنجاح الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، والذي جعل صناعه يقررون تقديم جزء جديد منه، لافتة إلى أن المسلسل يتناول قضايا حية بالأسر المصرية.

وأضافت «بسمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجمهور كان يستوقفها بالشارع من أجل التعليق على نجاح المسلسل وقربه لأدق تفاصيل حياتهم بشكل واقعي وليس مجرد عمل درامي.

المسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، محمد سليمان، إيهاب فهمي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، أميرة أديب وآخرين من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة وتأليف وإخراج هاني عادل.

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