دعاء قيام أول ليلة من رجب.. اللهم اعصمني من كل سوء

الليلة هي الليلة الأولى من شهر رجب للعام الجاري 2024، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إنه بعد أن استطلعت هلال الشهر المبارك، فإن أول رجب 2024، هو السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري، ويسعى المسلمون إلى الإكثار من الصلاة والعبادات والأفعال الخيرة المختلفة خلال هذا الشهر المبارك لينالوا من ثوابه.

دعاء قيام أول ليلة في رجب

وتُصلى الليلة أول صلاة قيام ليل في شهر رجب 2024، وصلاة قيام الليل من الصلوات المباركة التي يحرص عليها كثير من المسلمين، كما أن الدعاء في صلاة قيام الليل من الأمور المستحبة ونسبة استجابته تكون كبيرة.

أشارت دار الإفتاء المصرية في منشورات سابقة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى بعض الأدعية المستحبة في أول صلاة قيام ليل في رجب.

وعن الأدعية المستحبة في أول صلاة قيام ليلة من رجب، جاء من ضمنها الأدعية التالية:

- «اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

- «اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»

قيام أول ليلة في رجب

كما لفتت الإفتاء المصرية إلى أن صلاة قيام الليل في رجب واحدة من أعظم العبادات المستحبة عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما أول ليلة من الشهر الحرام، مؤكدة أن قيام الليل خاصة في رجب من شأنه أن يجلب للعبد الطمأنينة والخير الوفير فضلا عنه أن تشهدها الملائكة وتكتبها السَّفرة الكِرام البررة.

وأشارت لبعض الأدعية لترديدها في أول صلاة قيام ليل في شهر رجب، منها:

- «اللّهُمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَشَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ»

- اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.