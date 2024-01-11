«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: تساقط أمطار بغزارة على أغلب المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام في الفترة من 12 إلى 17 يناير 2023، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلاً، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وقائدي السيارات من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، بدءا من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، لافتة إلى أن ذروتها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وتزداد يومي الجمعة والإثنين والثلاثاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق من شمال البلاد يومي السبت والأحد، ويصاحبها نشاط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

تساقط أمطار غزيرة ورعدية على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً تكون رعدية بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، كما يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تترواح من 60 إلى 70 كم /س، وارتفاع الموج يصل إلى 3.5 متر، وتستمر حالة الاضطراب هذه حتى يوم الاثنين.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، كما تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة

وتستعرض «الوطن» درجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة، حيث جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 12-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 18، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 9.

درجات الحرارة السبت 13-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 18، والصغرى 12.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 20، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 14-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 15-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 19.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 5.

جنوب سيناء: العظمى 21، والصغرى 9.

درجات الحرارة الثلاثاء 16-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 18، والصغرى 8.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 12.

السواحل الشمالية: العظمى 17، والصغرى 5.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 8.

درجات الحرارة الأربعاء 17-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 9.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 19، والصغرى 8.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 5.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 9.