بينها أول ليلة من رجب.. خطيب بالأوقاف يوضح صحة حديث «خمس ليال لا ترد فيهن دعوة»

أكد الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بـ«الأوقاف»، أن الدعاء عبادة لازمة لكل مسلم، مشيرا إلى أن الدعاء مستحب في أيام الله عامة، ولكن هناك من الأيام ما يستحب الدعاء والقيام فيها كأيام شهر رمضان ويوم عرفة وأيام شهر شعبان التي ترفع فيه الأعمال إلى الله كما قال رسول الله، وأيضا ليلة القدر التي هي عند الله خير من ألف شهر.

الدعاء في أيام الأشهر الحرم

وقال الخطيب بالأوقاف، إن المسلم يجب أن يتلمس العبادة والدعاء في أيام الأشهر الحرم التي منها شهر رجب فهو من أحب الشهور إلى الله والتي فيها يضاعف الأجر والثواب عند الله كما يتضاعف الذنب لحرمته الشديدة عند الله لقوله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» لذلك فهو شهر من الأشهر الحرم التي يستحب فيها عمل الطاعات والقربات والدعوات.

وتابع الداعية الإسلامي، في تصريح لـ «الوطن»: وذلك في كل ليلة عامة وفي تلك الليالي خاصة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث : [إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.].

خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء

وفيما اشتهر بين الناس من تخصيص دعاء لليلة خاصة في شهر رجب، أوضح الخطيب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الحديث المشهور الذي يقول «خمس ليال لا تُرد فيهن دعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر» فهو ليس بحديث عن الرسول، إنما هو قول منسوب لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن قال بنسبها لرسول الله قد ضعفه قوله جمهور علماء الحديث.

وأوضح أن الإنسان يجب عليه أن يتلمس هذه الأيام المباركات بالدعاء والعمل الصالح والقيام حتي ينال فيها عظيم الأجر والثواب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن لله في أيامه نفحات .. ألا فتعرضوا لها] صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.