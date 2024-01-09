رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024

كتب:

مريم حنفي
03:44 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
سعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات

سعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات

أنهى سعر الدرهم الإماراتي ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية على استقرار ملحوظ، حيث لم تتغيّر أسعار العملات منذ ختام ديسمبر الماضي، وسجل متوسط سعر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه شراءً و8.39 جنيه بيعا. 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه بيعا أما سعر الشراء 8.41 جنيه. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 

- وصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات المسائية داخل بنك مصر إلى 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 

- وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 

- أعلن بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي اليوم بقيمة 8.42 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.

اقرأ المزيد:

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7-1-2024 بالبنوك في مصر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم في مختلف البنوك

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 5-1-2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك المصرية

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين
بقلم مريم حنفي