هل شهر رمضان 2024 عدد أيامه كاملة؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل حقيقة قدوم شهر رمضان 2024 كاملا ويبلغ عدد أيامه 30 يومًا أو سيأتي ناقصًا، قائلا: «وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد من خلال المختصين العاملين بها، فإن شهر رجب سيكون 29 يومًا، وكذلك شهر شعبان 2024 سيكون 29 يوما، وأنه بالنسبة لشهر رمضان فسيكون 30 يوما كاملا».

شهر رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرة أول أيام شهر رجب 2024، سيكون السبت المقبل على أن تكون غرة أول شهر شعبان 2024، سيكون يوم 11 فبراير، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتًا إلى أن غرة شهر رمضان 2024 سيكون 11 مارس المقبل، وتكون مدته 30 يومًا.

وأكد «القاضي»، أن الرأي النهائي لمواعيد بداية ونهاية الشهور الهجرية يكون لدار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع أهلة الشهور.