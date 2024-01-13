سر اعتزال مديحة كامل.. هل أصيبت بالسرطان قبل وفاتها؟

في أحد الأيام حملت الإعلامية سلمى الشماع كاميرتها والمايك، وذهبت لإحدى المستشفيات بحي المهندسين، لتطمئن الجمهور على نجمتهم المفضلة مديحة كامل، وبالفعل استطاعت الإعلامية الكبيرة، إجراء حوار تلفزيوني من على فراش المرض مع مديحة، التي أخبرتها يومها أنها تعاني من أزمة كبيرة في الشرايين كما قالت نصًا: «الأوردة بتاعتي ضعيفة، والشرايين عندها استعداد كبير للتجلط»، تِلك الأزمة التي كانت تمر بها جميلة السينما بعد نوبات الحزن والعصبية، وظلت طيلة حياتها تعاني من ضعف شرايين وعضلة القلب، حتى أنها مكثت في المستشفى قبل ذلك 10 أشهر.

اعتزال مديحة كامل

مديحة كامل التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1997، بعدما قررت ترك السينما والنجومية والابتعاد عن الأضواء، والالتزام بالحجاب، وقضاء ما تبقى من عمرها في العبادة ومباشرة أوضاعها المنزلية والأسرية فقط، خاصة بعد تأثرها الشديد بمرض والدتها وذلك حسبما أكدت ابنتها مريهام في تصريحات صحفية، أنها كانت متعلقة بشدة بوالدتها، وبعد إصابتها بنزيف في المخ، بدأت تفكر في أن الدنيا زائفة وتدخل في حالة من الزهد، وهنا قررت الاعتزال.

ويقول المُخرج عادل الأعصر، مُخرج آخر فيلم شاركت فيه مديحة كامل، وذلك في لقاءه مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» إن مديحة كامل فاجأته أثناء تصوير فيلم «بوابة إبليس»، بقرار اعتزالها الفن، وأخبرته: «مش همثل تاني»، وحاول معها مرارًا وتكرارًا لكنها اتخذت قرارا جديا وعزفت عن قول السبب.

كيف توفيت مديحة كامل؟

تُكمل ابنتها في تصريحاتها، أنه على عكس الشائعات التي خرجت، بأن والدتها أصيبت بالسرطان وقررت الاعتزال، فهذا الكلام لم يحدث، كل ما في الأمر أنها أصيبت بمرض الروماتويد، وعانت من بعض المشكلات المزمنة في القلب، وكانت تعيش بالأدوية كأي مصاب بمرض مزمن ورغم المرض، تحملت مشقة الحج في عام 1995، وتوفقت بشكل مفاجئ وطبيعي جدًا، على سريرها بعدما أدت صلاة الفجر في شهر رمضان وتحديدًا يوم 4 رمضان.

المُتابع للفنانة مديحة كامل، نرى أنها في أحد اللقاءات التي أذاعتها قناة ماسبيرو زمان، كانت شخصية تفكر كثيرًا في أحوال الدنيا، وتحمل الهم دائمًا، وفي هذا اللقاء، طلبت منها المذيعة فتح مذكراتها وقراءة بعض الخواطر التي تكتبها مديحة كامل وتقرأها بصوتها، وكانت أول خاطرة تقول فيها: «ورحمتي وسعت كل شئ، الرحمة ما أجملها من كلمة لماذا لا يرحم بعضهم البعض، لماذا انقلبت الدنيا إلى غابة كبيرة، هل ارتدينا إلى البدء، هل هي دورة جديدة، هل يرجع الإنسان إلى العصور الأولى، ما هذه الجرائم الجديدة علينا التي حتى لا تمت بصلة إلى الفطرة، أم تقتل ابنها وابن يقتل ابويه وامرأة تقتل زوجها، وأخ يقتل أخيه، لماذا إرث حب غيره، هذه المتغيرات تفذعني وتجعلني أفكر كثيرًا لو كان الإنسان قنوعًا بما لديه هل لو كان أكثر رحمة لانتظمت موازين الأمور أكثر من هذا.. ربما؟؟؟»

وفي خاطرة أخرى كانت تقول: «أعجب الأمور على الإطلاق قدرة المخلوق على فهم كل ما يدور حوله، ولا يستطيع أن يفهم نفسه تمامًا، لأنه لو كان حقًا يفهمها لأراحها، باستطاعتنا معرفة مدى فهم الشخص لنفسه، وقدرته، على التعايش السلمي والتوازن النفسي الذي يكون عليه، ولكن، هل هذا كل شئ؟، أوليس عليكي أن تواجهي ضغوط الحياة وعذابتها، ولكن أنا أشعر أنني أستطيع مواجهة كل شئ، الشئ الوحيد الذي يخيفني حقًا هو مديحة».