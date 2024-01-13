لو معاك مليون جنيه اعرف ازاي تستثمرها صح.. «المكسب مضمون»

يبحث قطاع كبير من المواطنين في الطريقة الأفضل والأمثل للاستثمار أموالهم، والحصول على عائد أو مكسب كبير مضمون 100%، بدلاً من الدخول في وسائل غير مضمونة للاستثمار تكون النتيجة هي خسارة الأموال، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أفضل طرق استثمار الأموال حال امتلاكك لمبلغ مليون جنيه.

شهادات البنوك الجديدة من بنكي مصر والأهلي المصري

بعدما أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 27% يحصل عليه صاحب الشهادة بعد انتهاء فترة الشهادة والتي تستمر لمدة عام كامل، وشهادة أخرى بعائد 23.5% سنوياً يتم صرف شهريا، أصبحت الشهادة البنكية هي إحدى طرق استثمار الأموال المضمونة وتصرف عائد شهرياً أو سنوياً بشكل ثابت ومنتظم، ومن خلال عائد يُعد الأعلى في التاريخ.

المكسب حال شراء شهادة البنوك الجديدة بمبلغ مليون جنيه

وفي حال شراء إحدى الشهادات الجديدة من بنك مصر أو البنك الأهلي المصري بعائد 27% من خلال مبلغ مليون جنيه، فإنه سوف يحصل على مكسب أو عائد 270 ألف جنيه بعد انتهاء مدة الشهادة وهي عام كامل.

وفي حال الرغبة في الحصول على عائد شهري من الشهادات فإن العائد سيصل إلى 23.5% سنوياً، أي أنه حال شرائها بملغ مليون جنيه سوف يحصل شهرياً على مبلغ 19.583 جنيهاً على مدار 12 شهر.